Тото Вольфф: "Слова Экклстоуна о помощи "Феррари" - абсурд"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф назвал абсурдными заявления бывшего генерального промоутера "Формулы-1" Берни Экклстоуна, который утверждал, что немецкая команда могла помочь "Феррари" в разработке двигателя. Он считает, что так "Мерседес" повысил конкурентоспособность итальянской команды, чтобы его победа в чемпионате была эффектнее.

– Берни единственный человек в мире, который может попасть в цель, бросив ручную гранату с другого конца мира, – цитирует F1Today Вольффа. – Мне нравятся его истории. Я скучаю по нему. Хотя это, конечно, абсурд.