"Торо Россо" объявила о сотрудничестве с "Хондой"

Технический директор "Торо Россо" Джеймс Ки подтвердил, что команда со следующего сезона будет использовать двигатели "Хонды". Действующим поставщиком моторов является "Рено".

– Мы уже работаем с "Хондой" по адаптации нашего шасси под ее двигатели, – цитирует Motorsport Ки. – Кардинальной перестройки не потребуется. Хотим сделать с самого начала эффективный болид. Ждем стабильного и мощного сотрудничества с "Хондой".