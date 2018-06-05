10:44 | Формула-1

Суд над несостоявшимися похитителями останков Энцо Феррари пройдет 8 июня

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8 июня пройдет первое слушание по делу 14 подсудимых, которые обвиняются в намерении похитить останки Энцо Феррари, основателя одноименной компании, сообщает Speedweek.   

Группу злоумышленников из 34 человек полицейские арестовали еще в конце марта прошлого года. С 2015-го они разрабатывали план похищения гроба Феррари с кладбища Сан-Катальдо в Модене. После этого преступники собирались шантажировать родственников основателя итальянской конюшни. Однако карабинеры раскрыли их планы. После следствия, проведенного перед судом, на скамье подсудимых предстанут 14 подозреваемых.

 Судить предполагаемых воров и шантажистов будут на Сардинии. Первое заседание пройдет 8 июня.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Как можно судить за намерение шантажировать???? Это кто-то из этой "ОПГ" признался, что собирался кого-то шантажировать??? Похоже на какой-то бред...

10:59

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