Суд над несостоявшимися похитителями останков Энцо Феррари пройдет 8 июня

8 июня пройдет первое слушание по делу 14 подсудимых, которые обвиняются в намерении похитить останки Энцо Феррари, основателя одноименной компании, сообщает Speedweek.
Группу злоумышленников из 34 человек полицейские арестовали еще в конце марта прошлого года. С 2015-го они разрабатывали план похищения гроба Феррари с кладбища Сан-Катальдо в Модене. После этого преступники собирались шантажировать родственников основателя итальянской конюшни. Однако карабинеры раскрыли их планы. После следствия, проведенного перед судом, на скамье подсудимых предстанут 14 подозреваемых.
Судить предполагаемых воров и шантажистов будут на Сардинии. Первое заседание пройдет 8 июня.
КолобокКолобков
Как можно судить за намерение шантажировать???? Это кто-то из этой "ОПГ" признался, что собирался кого-то шантажировать??? Похоже на какой-то бред...
10:59