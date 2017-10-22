Серхио Перес: "Магнуссен подпортил мне квалификацию"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес выразил недовольство квалификацией "Гран-при США". Мексиканец показал только десятый результат.

– Это меня расстроило, потому что темп позволял мне стать седьмым или восьмым, – цитирует Grand Prix Переса. – Квалификация была подпорчена еще в первом сегменте, когда Магнуссен меня заблокировал. Использовали дополнительный комплект шин в первом сегменте, так что к третьему сегменту у меня был только один набор свежих шин. Пришлось проехать круг на изношенных, поэтому занял десятое место. Надеюсь, что в гонке наверстаю упущенное.