Сергей Сироткин: "Вчера "Уильямс" прошел через многое, и это начало давать результат"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин остался доволен выступлением в квалификации "Гран-при Германии". Российский гонщик занял по ее итогам 12-е место.

- Мы показали сегодня хороший результат: попали во второй сегмент и закончили квалификацию на 12-м месте, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. - Вчера мы прошли через многое. Не хочу быть оптимистичным, но нам удалось найти кое-что интересное. Мы собрали все данные, и это дало результат.

Это очень важный шаг для всей команды, мы ждали этого долгое время. Хорошо, что мы движемся в правильном направлении. Я горд за себя и за команду.