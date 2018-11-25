Сергей Сироткин: "Это худший уик-энд в сезоне"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин признался, что квалификация "Гран-при Абу-Даби" далась ему тяжело. Россиянин показал 19-й результат, опередив только партнера по команде Лэнса Стролла.

– Это было очень тяжело, – цитирует Grand Prix Сироткина. – Уик-энд по-прежнему можно считать худшим в сезоне для меня. Я не был уверен в квалификации, но много работал и был мотивирован, потому что хотелось закончить на высоком уровне. Мне потребовалось немало усилий. Благодарен ребятам, которые меня поддерживали весь сезон, кто пытался улучшить машину до последнего.