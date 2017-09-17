Себастьян Феттель: "Я видел только Ферстаппена, а потом заметил Кими, который врезался в меня"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что не разобрался до конца в эпизоде столкновения с партнером по команде Кими Райкконеном и Максом Ферстаппеном из "Ред Булла" на старте "Гран-при Сингапура".

- Точно не знаю, что произошло, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Я стартовал не лучшим образом и начал смещаться влево. Я видел только Ферстаппена, после чего заметил Кимим, который врезался в меня. Но я не был уверен, что произошло. После третьего поворота меня развернуло. Наверное, болид был уже поврежден, и это уже не имело значения. К сожалению, мы не смогли показать, на что способны.