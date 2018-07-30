Себастьян Феттель: "Второе место - не совсем тот результат, на который мы рассчитывали"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал итог "Гран-при Венгрии". Он занял второе место, а выиграл гонку представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Тяжелая гонка. Понятно, что при такой стартовой позиции нам не удалось реализовать скорость нашей машины, – цитирует немца Autosport. – Я хорошо стартовал, вышел на третье место. Все складывалось неплохо, но было сложно выбрать подходящий момент для пит-стопа. А на самом пит-стопе возникла заминка, из-за которой я оказался позади Валттери (Боттаса). Но его шины работали все хуже и хуже, поэтому я был уверен, что смогу выйти вперед. Второе место – не совсем тот результат, на который мы рассчитывали. Но это максимум, чего можно было добиться.