Себастьян Феттель: "Меня удивило то, как близок Боттас к "Феррари"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель поздравил своего партнера по команде Кими Райкконена с победой в квалификации "Гран-при Монако". Немец показал второй результат, уступив финну 0,043 секунды.

– Я хочу искренне поздравить Кими, – цитирует F1i Феттеля. – Это его первая победа за долгое время. Он использовал все, чтобы победить. Но я доволен своей квалификацией. Машина очень хорошо работает на этой трассе. Нельзя забывать и о Боттасе, который проехал очень хороший круг. Меня удивило то, как он был близок к нам.