14:47 | ФОРМУЛА-1

Рон Деннис может покинуть "Макларен"

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Глава "Макларена" Рон Деннис может покинуть свой пост, сообщает Autosport. Контракт 69-летнего менеджера с "Маклареном" истекает в конце сезона, и он может быть не продлен. Если Деннис уйдет, это будет конец целой эпохи его сотрудничества с "Маклареном", которое продолжается с 1980 года. Хотя на время он покидал команду, работая в других структурных подразделениях компании.

В настоящий момент непосредственное оперативное руководством "Маклареном" в гонках осуществляют Йост Капито в качестве исполнительного директора, Джонатан Нил как генеральный директор и Эрик Булье как гоночный директор.

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