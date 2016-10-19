Рон Деннис может покинуть "Макларен"

Глава "Макларена" Рон Деннис может покинуть свой пост, сообщает Autosport. Контракт 69-летнего менеджера с "Маклареном" истекает в конце сезона, и он может быть не продлен. Если Деннис уйдет, это будет конец целой эпохи его сотрудничества с "Маклареном", которое продолжается с 1980 года. Хотя на время он покидал команду, работая в других структурных подразделениях компании.

В настоящий момент непосредственное оперативное руководством "Маклареном" в гонках осуществляют Йост Капито в качестве исполнительного директора, Джонатан Нил как генеральный директор и Эрик Булье как гоночный директор.