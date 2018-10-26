Ромен Грожан: "В "Формуле-1" слишком много штрафов и правил"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан призвал "Формулу-1" изменить систему правил и наказаний. По его мнению, слишком часто гонщиков штрафуют за те или иные действия во время гоночных уик-эндов.

– Нам нужна такая система штрафов в "Формуле-1"? Мы лучшие гонщики мира, но да, даже мы порой совершаем ошибки, – цитирует Grand Prix Грожана. – Если вы недостаточно медленны под флагами – штраф, если вы слишком быстры на пит-лейне – штраф. Слишком много штрафов, слишком много правил. Все должно быть в меру.