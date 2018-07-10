Резервный пилот "Хааса" Ферруччи дисквалифицирован на четыре гонки за удар партнера по команде

Резервный пилот "Хааса" Сантино Ферруччи, выступающий в "Формуле-2" за команду "Трайдент", дисквалифицирован на четыре гонки. Такое наказание он понес за действия после гонки в отношении партнера по команде Арджуна Майни, который также имеет контракт резервиста с "Хаасом".

Уже после финиша разозленный борьбой с Майни Ферруччи поддел его машину. Комиссары за этот срыв наказали 20-летнего американца дисквалификацией на четыре гонки, то есть на два следующих этапа. Также он оштрафован на 66 тысяч евро, а команда пообещала, что применит свои дисциплинарные меры.