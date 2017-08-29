Прост извинился перед Ферстаппеном от имени "Рено"

Консультант "Рено" Ален Прост извинился перед гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном за частые проблемы с двигателем в этом сезоне. Голландец смог финишировать только в шести гонках из 12.

– Не все шесть сходов с дистанции у Макса были по нашей вине, но многие из них, – цитирует F1i Проста. – Я лично пошел и извинился перед ним и командой от имени "Рено". Часто бывает, что в каких-то командах у одних пилотов технические проблемы случаются чаще, чем у их напарников. Это касается и Макса. Он очень нетерпелив, талантлив и хочет всегда сражаться впереди, поэтому не всегда легко можно справляться с такой ситуацией. Это печально. Нам нужно исправлять положение. И это сигнал о том, что не стоит жертвовать надежностью ради производительности.