Петер Заубер: "Не думаю, что "Заубер" лишится своего названия"

Основатель команды "Заубер" Петер Заубер признался, что ему тяжело видеть плохие результаты швейцарского коллектива. Он уверен, что команда с 25-летней историей не будет переименована, хотя сам Заубер к ней уже не имеет отношения, а с 2018 года швейцарцы будут работать с брендом "Альфа Ромео".

– Больно было видеть эти результаты, – цитирует F1i 74-летнего Заубера. – Думаю, что еще можно прибавить. Кажется, что выживание швейцарской команды на протяжении 25 лет в "Формуле-1" – это невыполнимая задача. Сегодня "Заубер" – четвертая старейшая команда после "Феррари", "Уильямса" и "Макларена".

Я не верю, что имя "Заубер" уйдет. Сочетание с "Альфа Ромео" пойдет на пользу, потому что это серьезный бренд. Но не думаю, что основное наименование исчезнет.