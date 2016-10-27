Пэдди Лоу: "Задача "Мерседеса" - создать равные условия для Хэмилтона и Росберга"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу заявил, что после завоевания Кубка конструкторов главным заданием для немецкой команды является создание равных и конкурентных условий для Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга в борьбе за общий зачет пилотов. Напомним, что сейчас в турнирной таблице Росберг опережает Хэмилтона на 26 очков за три гонки до конца соревновательного года.

– Мы сконцентрированы на том, чтобы дать гонщикам достойную и надежную технику, – цитирует Autosport Лоу. – Мы хотим, чтобы Нико и Льюис соревновались в условиях честной конкуренции, ведь сезон неумолимо движется к концу. Если говорить о грядущем гоночном уик-энде, то сразу же отмечаем мексиканское высокогорье, на котором расположен автодром. Атмосферное давление здесь на 80 процентов выше, чем в обычной местности.

Это снижает аэродинамическую и прижимную силу, а также сцепление, в то время как силовая установка должна работать бесперебойно. Кроме того, этот автодром оказывает серьезную нагрузку на шины и тормоза. Поэтому в Мексике необходимо пристально следить за многими областями работы машины.