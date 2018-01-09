Отмар Зафнауэр: "Окон так же хорош, как и Ферстаппен"

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Зафнауэр считает, что пилот его команды Эстебан Окон не уступает гонщику "Ред Булла" Максу Ферстаппену. По его словам, талант обоих спортсменов сопоставим.

– Трудно их сравнивать, потому что они управляют разными машинами, – цитирует Sky Sports Зафнауэра. – Но думаю, что Эстеабан так же хорош, как Макс. По Окону мы поняли, что он особенный. Эстебан хорошо разбирается в машине, контролирует болид, быстро извлекает из него максимум и здорово работает с инженерами.