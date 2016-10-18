Нико Росберг: "Постараемся подарить зрителям в США хорошее шоу"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг в преддверии "Гран-при США" рассказал о том, как команда отпраздновала победу в Кубке конструкторов. Также немец выразил надежду на то, что предстоящая гонка получится интересной.

– Прошлая неделя была отличной, – цитирует Autosport Росберга. – Мы вернулись в Великобританию с победой в Кубке конструкторов и отпраздновали ее вместе с сотрудниками на базах в Брэкли и Бриксуорте. Они напряженно работали, поэтому, действительно, заслужили этот успех.

Впереди еще четыре гонки, и я надеюсь, что нас ждет интересная борьба с этапа в Остине. Это отличная трасса с несколькими очень сложными участками и хорошим возможностями для обгона. Сам город также очень интересный, и я уверен, что все в паддоке с нетерпением жду визита сюда.

Прошлогодняя гонка сложилась для меня не самым лучшим образом, поэтому надеюсь, что в этот раз я все сделаю правильно. Также надеюсь, погода не будет такой, как в прошлом году, когда творилось настоящее безумие! Но тогда болельщики все равно оставались на трибунах, поэтому будет хорошо, если предстоящий уик-энд пройдет в сухих условиях. Мы постараемся подарить зрителям хорошее шоу.