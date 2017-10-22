"Мерседес" четвертый год подряд выиграл Кубок конструкторов

"Мерседес" выиграл Кубок конструкторов в сезоне-2017 за три гонки до финиша. На "Гран-при США" Льюис Хэмилтон одержал победу, а Валттери Боттас стал пятым. Для "Рено" это четвертая подряд победа в Кубке конструкторов.

Отметим, что одно очко в копилку "Торо Россо" по итогам гонки принес россиянин Даниил Квят. Благодаря шести зачетным баллам Карлоса Сайнса "Рено" в зачете Кубка конструкторов удалось обойти "Хаас".

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" - 575

2. "Феррари" - 428

3. "Ред Булл" - 315

4. "Форс Индия" - 159

5. "Уильямс" - 68

6. "Торо Россо" - 53

7. "Рено" - 48

8. "Хаас" - 43

9. "Макларен" - 23

10. "Заубер" - 5

Трансляция "Гран-при США"