"Мерседес" четвертый год подряд выиграл Кубок конструкторов

"Мерседес" выиграл Кубок конструкторов в сезоне-2017 за три гонки до финиша. На "Гран-при США" Льюис Хэмилтон одержал победу, а Валттери Боттас стал пятым. Для "Рено" это четвертая подряд победа в Кубке конструкторов.
Отметим, что одно очко в копилку "Торо Россо" по итогам гонки принес россиянин Даниил Квят. Благодаря шести зачетным баллам Карлоса Сайнса "Рено" в зачете Кубка конструкторов удалось обойти "Хаас".
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" - 575
2. "Феррари" - 428
3. "Ред Булл" - 315
4. "Форс Индия" - 159
5. "Уильямс" - 68
6. "Торо Россо" - 53
7. "Рено" - 48
8. "Хаас" - 43
9. "Макларен" - 23
10. "Заубер" - 5