Льюис Хэмилтон: "Пока мое лидерство ничего не значит"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что его лидерство в личном зачете не означает досрочную победу. По словам британца, впереди еще длинный путь.

После четырех этапов гонщик набрал 70 очков. Идущий вторым пилот "Феррари" Себастьян Феттель имеет в активе на четыре балла меньше.

– После гонки в Баку я вообще не думал о том, что стал лидером чемпионата. Пока это совершенно не важно, – цитирует f1news Хэмилтона. – Впереди еще долгий путь. Представьте, что я бы уже начал радоваться, хотя мы до сих пор не решили ни одной проблемы… Нет, пока мое лидерство ничего не значит. Вот если в этот уик-энд нам удастся разобраться со всеми вопросами, связанными с машиной, и мы станем выступать намного стабильнее, тогда уже будут поводы для радости. Ведь тогда я буду знать, что могу продолжать бороться за более высокие результаты. Но пока я выступаю ниже уровня своих возможностей, а этого недостаточно, чтобы претендовать на титул.

Хэмилтон становился чемпионом мира четыре раза, последний – в 2017 году.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Барселоне 11-13 мая.