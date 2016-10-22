Квят останется в "Торо Россо" на следующий сезон

Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне останется в "Торо Россо", информирует пресс-служба команды. Его партнером по-прежнему будет Карлос Сайнс. Отметим, что о продлении контракта с испанцем стало известно ранее, а судьба Квята оставалась неизвестной.

Напомним, что россиянин дебютировал в "Торо Россо" в 2014 году. В 2015 году он перешел в "Ред Булл". Однако в этом сезоне после четырех первых гонок чемпионата "Формулы-1" был переведен обратно в "Торо Россо", а его место занял голландец Макс Ферстаппен.



