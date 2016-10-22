17:36 | ФОРМУЛА-1

Квят останется в "Торо Россо" на следующий сезон

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Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне останется в "Торо Россо", информирует пресс-служба команды. Его партнером по-прежнему будет Карлос Сайнс. Отметим, что о продлении контракта с испанцем стало известно ранее, а судьба Квята оставалась неизвестной.

Напомним, что россиянин дебютировал в "Торо Россо" в 2014 году. В 2015 году он перешел в "Ред Булл". Однако в этом сезоне после четырех первых гонок чемпионата "Формулы-1" был переведен обратно в "Торо Россо", а его место занял голландец Макс Ферстаппен.

 

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Материалы сюжета: Квят: из "Ред Булл" - в "Торо Россо"


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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джерри. Без Тома.

Ладно. Всё лучше, чем никак.

17:51

sokoll555

В 2017? Ну-ну... Редактор после пятницы на работу не вышел

17:49

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