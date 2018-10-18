Кубица нашел спонсора, готового платить за него 10 миллионов евро в год

Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица не теряет надежды стать призовым гонщиком в следующем сезоне. Шансы поляка возросли благодаря спонсорской поддержке со стороны нефтяной компании PKN Orlen. Как сообщает F1i, Кубица провел встречу с президентом компании. Ожидается, что PKN Orlen выделит 10 миллионов евро в качестве спонсорской поддержки.

– Я работают над этим вопросом, но нужно быть осторожными, – сказал Кубица. – Благодарю болельщиков за поддержку. Надеюсь, что смогу вернуться в "Формулу-1" в следующем году.

Одно из мест в "Уильямсе" на 2019 год уже занято Джорджем Расселлом.