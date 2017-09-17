Кими Райкконен: "Вряд ли я мог избежать столкновения с Ферстаппеном"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен заявил, что не мог избежать столкновения с Максом Ферстаппеном на "Ред Булле" на старте "Гран-при Сингапура". На первой же прямой Райкконен и Ферстаппен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Себастьяна Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Фернандо Алонсо, который после разворота продолжил движение, но потом тоже сошел.

- Вряд ли я мог избежать столкновения, - цитирует Sky Sports Райкконена. - Я хорошо стартовал, после чего произошло столкновение, и гонка закончилась. Увы, уже ничего не изменишь. Результат такой, какой есть.