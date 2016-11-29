Кеке Росберг: "Поведение Хэмилтона не стало неожиданностью"

Чемпион мира Кеке Росберг считает, что его сын Нико заслужил завоеванный в этом году чемпионский титул. Финн также признался, что не удивлен тактикой Льюиса Хэмилтона, который в конце гонки "Гран-при Абу-Даби" сдерживал Нико Росберга, чтобы повергнуть его атакам соперников.

– Это не стало неожиданностью, – цитирует Grand Prix Росберга-старшего. – На последних двух кругах я даже мог ждать большей авантюры, так что все еще сложилось хорошо. Думаю, это сложнейший чемпионат для Нико. Хэмилтон жалуется на технические проблемы по ходу сезона? Но это же спорт. Баттон сломал подвеску, наехав на бордюр, и обвинил машину в этом. Это в природе всех пилотов. Думаю, Льюису дважды уже везло. Почему бы теперь удаче не оказаться на стороне Нико?