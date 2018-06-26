Хэмилтон считает, что Феттеля следовало наказать жестче

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает слишком незначительным наказание Себастьяна Феттеля в гонке "Гран-при Франции" за столкновение с Валттери Боттасом. Инцидент произошел на первом круге, после чего оба пилота откатились в глубину пелотона, а Феттель финишировал в итоге выше финна, несмотря на штраф в пять секунд.

– Думаю, что пять секунд штрафа – это как шлепок по запястью, – цитирует F1Today Хэмилтона. – А ведь человек уничтожил гонку другого пилота. Причем он финишировал в итоге выше этого пилота. Тогда возникает вопрос: достаточно ли такого штрафа?