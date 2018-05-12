Хэмилтон готов помочь в создании трассы в Майами

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон предложил свою помощь в создании трассы для проведения "Гран-при Майами". Британец был одним из ярых сторонников проведения там городской гонки.

– Майами очень хороший город, – цитирует F1i Хэмилтона. – Меня очень заинтересовала идея проведения там гонки. Но потом я увидел проект трассы… Если еще можно что-то поменять и мы хотим принять во внимание мнение пилотов, то уверен, что стоит придумать нечто получше. Я часто езжу в Майами, хорошо знаю этот город. Знаю, что есть места получше для включения их в маршрут. Похожесть трассы в Майами на трек в Валенсии вряд ли принесет большой успех, хотя я могу ошибаться.