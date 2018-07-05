Гонки "Формулы-1" могут пройти в Лондоне и Майами

Владелец "Формулы-1" компания Liberty Media не отказалась от идеи проведения гонки в Лондоне и ведет переговоры о проведении "Гран-при Майами", сообщил руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер.

- Сильверстоун – дом британского автоспорта, и здесь великолепная трасса. Владельцы автодрома и Liberty Media плотно сотрудничают друг с другом, говорят о более позитивном взаимодействии с болельщиками, обсуждают, что еще можно предпринять для улучшения шоу, - приводит F1i слова Хорнера. - У Liberty есть желание увидеть уличную гонку в Лондоне, и в идеальном мире нам бы хотелось проводить два этапа – "Гран-при Великобритании" в Сильверстоуне и уличную гонку в Лондоне. Гонка в Лондоне, даже если она пройдет всего один раз, получится феноменальной. Благодаря Liberty Media эти планы вполне реалистичны. Они сейчас ведут переговоры о проведении гонки в Майами и ищут различные бизнес-модели для ключевых рынков. Почему бы в один год не провести гонку в Лондоне, а на следующий в Париже? Мы могли бы найти отличные места.

Напомним, что "Гран-при Великобритании" в Сильверстоуне пройдет с 6 по 8 июля. Отметим, что "Формула-1" на этой трассе проводится с 1950 года.