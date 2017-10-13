Фернандо Алонсо: "Я еще не решил, где продолжу карьеру"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо признался, что еще не решил, останется ли в команде на следующий год. Ранее испанец обещал определиться с этим после "Гран-при Японии", который состоялся 8 октября.

– Я продолжаю изучать варианты, – цитирует El Mundo Deportivo Алонсо. – Решение еще не принято. Мне хочется стать лучшим в мире, а для этого нужно побеждать и в других сериях. Это одна из моих целей. Порой мы думаем только о "Формуле-1", но есть и другие интересные серии, которые требуют от пилотов других навыков. Хотя в краткосрочной перспективе я не рассматриваю возможность провести целый сезон в IndyCar, например.