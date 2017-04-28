Фелипе Наср: "Думаю, в 2018 году вернусь в "Формулу-1"

Бывший пилот "Заубера" Фелипе Наср отметил, что готов вернуться в "Формулу-1". Бразилец выступал в этих гонках в 2015 и 2016 годах.

– Я достиг цели тренировок, набрал три килограмма мышц. Так что если завтра придется сесть за руль болида, я буду готов, – цитирует Globo Насра. – Конечно, я хочу этого. Думаю, в 2018 году у меня появится такая возможность. Я работаю над этим. Все зависит от ситуации в Бразилии, где меня поддерживает спонсор. Ситуация деликатная. Шансы вернуться в "Формулу-1" в этом году есть, но они невысокие. У большинства команд есть контракты с третьими пилотами. Но ничего не мешает мне получить место в 2018 году.