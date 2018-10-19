Давиде Вальсекки: "Только Ферстаппен может побороться с Хэмилтоном"

Бывший резервный пилот "Лотуса" в "Формуле-1" и экс-чемпион GP2 Давиде Вальсекки считает, что только Макс Ферстаппен способен дать бой Льюису Хэмилтону. По его словам, голландец имеет для этого потенциал.

– Макс очень молод и очень хорош, а еще чрезвычайно высокомерен, – цитирует F1i Вальсекки. – Это может показаться негативной характеристикой, но я имею в виду, что у него большая уверенность в себе. Мне это нравится. Макс – убийца, он всегда агрессивен и быстр. Это нужно, чтобы стать чемпионом мира. Ферстаппен – единственный в нынешней "Формуле-1", кто способен победить Хэмилтона. Только он может нарушить покой Льюиса. Очень жаль, что у Макса нет машины, которая способна бороться за титул. У Хэмилтона сейчас нет конкурентов. Макс же явно лучше, чем Феттель, Райкконен и Боттас. На месте "Мерседеса" я бы переманил Ферстаппена, когда уйдет Хэмилтона, а на месте "Феррари" подписал бы его немедленно.