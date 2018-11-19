10:34 | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "Хочется ярко завершить выступления в "Ред Булле"

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Пилот "Ред Булла"  Даниэль Риккьярдо надеется, что ему удастся успешно завершить сезон в Абу-Даби. Эта гонка станет для австралийца последней в "Ред Булле" – в следующем сезоне он будет выступать за "Рено".

– Мне всегда нравилась трасса в Абу-Даби, – цитирует F1i Риккьярдо. – У меня еще не было возможности попасть там на подиум, но это было бы фантастическим способом завершить приключения с "Ред Буллом". В Абу-Даби очень красиво, очень атмосферно. Это невозможно не отметить.

Думаю, что уик-энд получится эмоциональным. Я попытаюсь добиться максимально возможного результата. Хочется ярко закончить выступления в "Ред Булле".

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