Даниэль Риккьярдо: "Хочется ярко завершить выступления в "Ред Булле"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо надеется, что ему удастся успешно завершить сезон в Абу-Даби. Эта гонка станет для австралийца последней в "Ред Булле" – в следующем сезоне он будет выступать за "Рено".

– Мне всегда нравилась трасса в Абу-Даби, – цитирует F1i Риккьярдо. – У меня еще не было возможности попасть там на подиум, но это было бы фантастическим способом завершить приключения с "Ред Буллом". В Абу-Даби очень красиво, очень атмосферно. Это невозможно не отметить.

Думаю, что уик-энд получится эмоциональным. Я попытаюсь добиться максимально возможного результата. Хочется ярко закончить выступления в "Ред Булле".