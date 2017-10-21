Брендон Хартли: "Я не допустил много ошибок, поэтому доволен"

Дебютант "Торо Россо" Брендон Хартли остался доволен пятничной практикой "Гран-при США". Во второй сессии он был 17-м.

– Это было классное обучение, – цитирует Grand Prix Хартли. – Все прошло довольно гладко, я не допустил много ошибок, поэтому доволен. Не знал, чего ждать от этого дня. Многому за один день научился, добился прогресса. В "Формуле-1" очень важна работа с шинами. Она очень отличается от того, с чем я сталкивался ранее. Нам предстоит много работы. Надеюсь, что сделаю очередной шаг вперед.