Алонсо удивлен низким уровнем мастерства Стролла

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо раскритиковал гонщика "Уильямса" Лэнса Стролла. Из-за столкновения с канадцем испанец завершил гонку "Гран-при США".

– Когда ты борешься в середине пелотона, удивительно то, какой низкий тут уровень иногда показывают соперники, – цитирует Grand Prix Алонсо. – Пока не случится нечто плохое, ФИА ничего не сделает. Интересно, что в других гоночных сериях есть по 34 машины, за рулем которых и любители, и 60-летние мужчины, но ничего такого не происходит. Давайте поставим на машины бамперы, как в аттракционах, чтобы гонки были проще.