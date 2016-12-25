В ФИФА считают формулу "16 групп по 3 команды" оптимальной для чемпионата мира

Аналитики ФИФА предоставили отчет о возможном расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд, сообщает СВС. В организации считают, что при таком количестве сборных самый оптимальный вариант проведения группового этапа - 16 групп по 3 команды. В таком случае плей-офф будет начинаться с 1/32 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей.
Кроме того, аналитики затронули финансовую сторону вопроса. Чистая прибыль ФИФА при таком варианте может увеличиться на 640 миллионов долларов по сравнению со стандартной схемой проведения. Все эти изменения могут произойти с 2026 года.
Vizioso
А как насчёт традиционного для последних лет расширения географии? Отдадут какому-нибудь очередному условному Бахрейну или Габону, которому дополнительные отели, стадионы, тренировочные поля и прочая инфраструктура кроме как для проведения чемпионата даром не сдалась. Ну выпрыгнут из штанов, отгрохают престижу для, а потом что? Или после того, как число команд увеличат, все ЧМ будут проводиться в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции?
02:47
saiga
Полная глупость! Даже при 32 командах уровень ЧМ существенно снизился, из-за участия второразрядных команд со всех континентов. Искусственно раздувая количество ФИФА уже потеряло качество и еще потеряет при дальнейшем расширении финального турнира мирового Форума. А отборочные турниры вообще станут профанацией, как это произошло с чемпионатом Европы, который в этом году стал самым неинтересным за всю истории проведения и тоже из-за неоправданного расширения состава участников. А дилетант на сайте "С-Э" в своём репертуаре и выдумать 1/32 финала при 48 участниках, это даже не дилетантство, а спортивный кретинизм. Это неспорт-кибюер, и мозги-кибер не помогут - надо спорт знать и любить.
01:49
Lunatic Pride
Ни хрена себе. Вот это расчеты. А за счет чего увеличится чистая прибыль? За счет матча Конго-Албания или за счет отката от наших, которые хотят как-то попасть на ЧМ-2026?)))
01:42
Семь ветров
Даааа, Ксао-Лаоооо))) М-математика начальных классов
01:23
Zico-wc
80 матчей за 32 дня! И как это смотреть? Когда работать, спать, есть?
01:21
xao_lao
В 1/32 финала играют 64 команды. М - Математика
00:32