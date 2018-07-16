В Петербурге украли фигуру волка Забиваки стоимостью 348 тысяч рублей

180-сантиметровая фигура волка Забиваки, талисмана ЧМ-2018, украдена с газона на Зеленогорском шоссе в Санкт-Петербурге. Ее стоимость 348 тысяч рублей.

По словам пресс-секретаря Курортного района Ларисы Шаймухановой, Забиваку похитили в период с 13 по 15 июля. Точное время установить не удалось, потому что на месте преступления нет камер. Она добавила, что стоимость фигуры составляет 348 тысяч рублей. Как рассказали в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу, уголовное дело пока не возбуждено.

- Украли на выходных, до финального матча. Установить точное время [исчезновения фигуры] пока нельзя, поскольку в этом районе нет камер. В пятницу вечером Забивака был на месте, в воскресенье утром – уже нет, - цитирует РБК Шаймуханову.

