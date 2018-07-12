16:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Кремле рассказали о контактах Путина в заключительные дни ЧМ-2018


Президент России Владимир Путин в субботу (14 июля) и воскресенье (15 июля) проведет множество встреч с иностранными руководителями, съезжающимися в Москву на финал чемпионата мира.

- Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много - на протяжении двух суток, - сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

Он не стал называть список гостей, пообещав сделать это позже.

15 июля в Москве на стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции. Ранее Песков говорил, что Путин планирует посетить эту игру.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5367836

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