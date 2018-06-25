16:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Россия: Кавани колдует перед матчем


Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани как будто колдовал перед началом встречи 3-го тура группового этапа чемпионата мира против России

Фото опубликовано в официальном Твиттере латиноамериканской команды.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Уругвай - Россия

 

 

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