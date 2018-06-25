Уругвай - Россия: Кавани колдует перед матчем

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани как будто колдовал перед началом встречи 3-го тура группового этапа чемпионата мира против России.
#URURUS | @ECavaniOfficial durante la previa del encuentro ante Rusia por la 3a fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2018. pic.twitter.com/gfyvijJOex– Selección Uruguaya (@Uruguay) 25 июня 2018 г.
Фото опубликовано в официальном Твиттере латиноамериканской команды.
Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)