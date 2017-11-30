Тренер Коста-Рики хочет попасть в группу ЧМ-2018 с европейской командой

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес заявил, что при жеребьевке финальной стадии чемпионата мира-2018 хочет попасть в группу с европейской командой. На ЧМ-2014 костариканцы заняли первое место в группе с Уругваем, Англией и Италией, в 1/8 финала обыграли Грецию, а в четвертьфинале уступили по пенальти Голландии.

- История доказывает, что когда нам попадаются европейские команды, мы всегда показываем хорошие результаты и проводим лучшие чемпионаты мира, - цитирует официальный сайт ФИФА Рамиреса. - После того, что произошло в 2014 году, мы никого не боимся. Лучше всего для нас попасть в группу с европейской командой и другой сборной с того же континента.

Напомним, что второй части пожелания Рамиреса не суждено сбыться - по правилам ФИФА при жеребьевке представители одной конфедерации (за исключением Европы) разводятся по разным группам.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.