Сергей Овчинников: "Игра Чалова с "Арсеналом" - весомая заявка на ЧМ-2018"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что считает нападающего Федора Чалова реальным кандидатом на попадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (6:0) сделал хет-трик.

- Игра Чалова - весомая заявка в преддверии чемпионата мира, - заявил Овчинников. - Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно - что есть сейчас, перед чемпионатом мира. Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера.