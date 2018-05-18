Реакция Эдера на невключение в состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Вчера, 17 мая, был объявлен состав сборной Португалии на чемпионат мира-2018. В числе 23-х игроков не оказалось форварда "Локомотива" Эдера, автора золотого гола в финале чемпионата Европы-2016 в ворота Франции (1:0).

- Удачи, ребята! Исполните свою мечту, - так прокомментировал Эдер в своем Инстаграме ситуацию с невызовом в сборную.

Португальцы на чемпионате мира сыграют в групповом турнире с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).