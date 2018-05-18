Реакция Эдера на невключение в состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Вчера, 17 мая, был объявлен состав сборной Португалии на чемпионат мира-2018. В числе 23-х игроков не оказалось форварда "Локомотива" Эдера, автора золотого гола в финале чемпионата Европы-2016 в ворота Франции (1:0).
- Удачи, ребята! Исполните свою мечту, - так прокомментировал Эдер в своем Инстаграме ситуацию с невызовом в сборную.
Португальцы на чемпионате мира сыграют в групповом турнире с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
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- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш