Кэйхилл забил 50-й гол за сборную Австралии

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии полузащитник Тим Кэйхилл довел число мячей в составе национальной команды до 50. Хавбек отметил обилей в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Сирии (2:1 д.в.), благодаря которому его команда пробилась в международные стыки, где сыграет с 4-й командой североамериканского отбора.

Отметим, что на счету ближайших преследователей Кэйхилла Дамиана Мори и Арчи Томпсона 29 и 28 мячей соответственно. Первый из них выступал за сборную с 1992 по 2002 год, а второй - c 2001 по 2013 год.

Напомним, Кэйхилл дебютировал в составе австралийской национальной команды в 2004 году. Для того, чтобы забить 50 мячей, ему понадобилось 103 матча.