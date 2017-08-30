Гнабри не сыграет за сборную Германии против Чехии и Норвегии из-за травмы

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Норвегии из-за травмы. У 22-летнего игрока было диагностировано повреждение лодыжки левой ноги. Он уже покинул расположение сборной.

- Очень расстроен, что не смогу играть за сборную из-за травмы. Надеюсь вернуться очень скоро, - написал в Твиттере Гнабри.

Сборная Германии сыграет с Чехией 1 сентября, а с Норвегией - 4 сентября.