06:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эден Азар: "Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"


Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар похвалил нападающего соперников по полуфиналу ЧМ-2018 Кильяна Мбаппе. По его словам, француз в свои 19 лет заслуживает на то, чтобы полчить "Золотой мяч".

- Я несколько раз раговаривал с Мбаппе по телефону, - приводит BeINSports слова Азара. - В детсвте он смотрел, как я играю. А теперь я смотрю на него. 

Уважаю Мбаппе за то, что он показывает в свои 19 лет. Для современного футбола это неслыхано. Он потенциальный обладатель "Золотого мяча". Но на мой взгляд, он уже сейчас его заслуживает.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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