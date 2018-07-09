Эден Азар: "Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар похвалил нападающего соперников по полуфиналу ЧМ-2018 Кильяна Мбаппе. По его словам, француз в свои 19 лет заслуживает на то, чтобы полчить "Золотой мяч".

- Я несколько раз раговаривал с Мбаппе по телефону, - приводит BeINSports слова Азара. - В детсвте он смотрел, как я играю. А теперь я смотрю на него.

Уважаю Мбаппе за то, что он показывает в свои 19 лет. Для современного футбола это неслыхано. Он потенциальный обладатель "Золотого мяча". Но на мой взгляд, он уже сейчас его заслуживает.