Англия - Панама: Кейн сделал хет-трик и обогнал Роналду и Лукаку в споре бомбардиров

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил свой третий гол в ворота Панамы и обогнал форвардов Португалии Криштиану Роналду и Бельгии Ромелу Лукаку в списке бомбардиров чемпионата мира-2018. Теперь на счету Кейна пять мячей, у Роналду и Лукаку - по четыре.

На 62-й минуте матча полузащитник англичан Рубен Лофтус-Чик пробил из-за пределов в штрафной, но попал в ногу Кейна. Этот рикошет дезориентировал вратаря панамцев: он упал в одну сторону, а мяч приземлился за линию ворот с другой. Отметим, что у судьи встречи Геада Гриши было подозрение на то, что Кейн был в офсайде, однако видеоассистенты гол подтвердили.

Англичане ведут со счетом 6:0.

"СЭ" ведет тестовую трансляцию встречи.