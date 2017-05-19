В Катаре открылся первый стадион ЧМ-2022. ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2022. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

В Катаре открылся первый стадион ЧМ-2022

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Стадион "Халифа" в Дохе стал первым готовым объектом чемпионата мира-2022, сообщает Reuters. Арена открылась после реконструкции и примет первый тестовый поединок - в финале Кубка Эмира встретятся "Аль-Райян" и "Аль-Садд". В составе последней команды играет экс-хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави, а возглавляет ее Жезуалду Феррейра (экс-"Порту", "Спортинг" и "Панатинаикос").

Стадион "Халифа" построен в 1976 году, в 2014-м его закрыли на реконструкцию. Всего в Катаре будет открыто 8 арен. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Стадион в форме кондиционера.

17:22