В Катаре открылся первый стадион ЧМ-2022

Стадион "Халифа" в Дохе стал первым готовым объектом чемпионата мира-2022, сообщает Reuters. Арена открылась после реконструкции и примет первый тестовый поединок - в финале Кубка Эмира встретятся "Аль-Райян" и "Аль-Садд". В составе последней команды играет экс-хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави, а возглавляет ее Жезуалду Феррейра (экс-"Порту", "Спортинг" и "Панатинаикос").

Стадион "Халифа" построен в 1976 году, в 2014-м его закрыли на реконструкцию. Всего в Катаре будет открыто 8 арен. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.