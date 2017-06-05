ФИФА следит за ситуацией с подготовкой Катара к чемпионату мира-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) внимательно следит за ходом подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года. Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.

ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

- ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом "Катар-2022" и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФИФА. - Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в 8-10 миллиардов долларов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.