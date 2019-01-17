Джанни Инфантино: "48 сборных могут сыграть уже на ЧМ-2022"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что уже чемпионат мира 2022 года может пройти с участием 48 сборных, а не 32. Ранее предполагалось, что расширение состоится с 2026 года.

– Расширение числа участников с 2026 года признано всеми хорошим решением, и мы изучаем возможность провести его уже в 2022 году, – цитирует AFP Инфантино. – Большинство федераций хотели бы, чтобы это произошло. Но надо изучить возможности организаторов. Конечно, будет сложно провести чемпионат мира с 48 сборными в Катаре. Идея в том, чтобы провести несколько матчей в соседних странах.