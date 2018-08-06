Блаттер рассказал, что Катар получил право проведения ЧМ-2022 в результате сговора

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в своей книге "Моя правда" рассказал о сговоре и политическом давлении при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Выдержку из книги приводит издание The Times.

Бывший спортивный чиновник написал, что Исполком ФИФА при выборе Катара местом проведения турнира даже не удосужился ознакомиться с докладом специальной инспекции, которая занималась анализом стран-претендентов и постановила, что Катар не сможет грамотно организовать чемпионат мира.

По мнению Блаттера, это связано с тем, что все определились с выбором заранее, а Катар выиграл благодаря сговору и политическому давлению на экс-участника Исполкома ФИФА Мишеля Платини.

"Если бы мы тщательно изучили отчеты, то чемпионат мира не проводился в Катаре. Не знаю и не хочу знать, есть ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше", – написал Блаттер.

Кроме того, Блаттер упомянул, что после этого Катар потратил миллиарды евро на авиационные контракты с Францией, а также французский клуб "ПСЖ".

Напомним, что Катар, а также чиновников ФИФА уже не раз подозревали в нечестности победы заявки страны на проведение ЧМ-2022.

Блаттер руководил организацией с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015 года на фоне коррупционного скандала.

Тогда его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков руководителю УЕФА Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.