Ищенко сохранит статус посла ЧМ-2018, несмотря на назначение вице-губернатором

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сообщила, что останется послом чемпионата мира-2018 от Калининграда, несмотря на новое назначение. На днях она стала вице-губернатором Калининградской области.
- Чемпионат мира по футболу – грандиозное событие, быть причастным к нему большая честь для меня, – цитирует welcome2018.com Ищенко. – Я сохраняю роль посла города-организатора ЧМ-2018 Калининграда. Планирую и дальше посещать областные и федеральные мероприятия, которые будут проходить в этой связи, принимать участие в продвижении нашего региона и его подготовке к мировому футбольному первенству.
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http://welcome2018.com/journal/materials/natalya-ishchenko-ya-sokhranyayu-status-posla-kaliningrada-dlya-menya-chest-byt-prichastnoy-k-chm-20/