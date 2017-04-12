Ищенко сохранит статус посла ЧМ-2018, несмотря на назначение вице-губернатором

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко сообщила, что останется послом чемпионата мира-2018 от Калининграда, несмотря на новое назначение. На днях она стала вице-губернатором Калининградской области.

- Чемпионат мира по футболу – грандиозное событие, быть причастным к нему большая честь для меня, – цитирует welcome2018.com Ищенко. – Я сохраняю роль посла города-организатора ЧМ-2018 Калининграда. Планирую и дальше посещать областные и федеральные мероприятия, которые будут проходить в этой связи, принимать участие в продвижении нашего региона и его подготовке к мировому футбольному первенству.