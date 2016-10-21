ФИФА начала тендерный процесс по приобретению прав на освещение ЧМ-2018

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подготовила приглашение к участию в торгах с целью приобретения прав на освещение Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России, сообщает пресс-служба организации. Эти права будут охватывать такие медийные возможности, как телевидение, интернет, мобильные устройства и радиовещание. Участники могут также заявить о своем желании приобрести права на освещение чемпионата мира-2022 и подать отдельную безусловную заявку на приобретение таких прав.

Данный тендерный процесс позволит ФИФА отобрать медийные компании, имеющие наилучшие возможности в плане операционного выполнения требований, предъявляемых к освещению указанных турниров в общем контексте неизменных целей организации по максимально возможному расширению охватываемой аудитории и обеспечению высококачественного и увлекательного спортивного зрелища для болельщиков. Продажа прав на освещение своих футбольных турниров является для ФИФА одним из важнейших источников дохода, необходимого для финансирования усилий по развитию футбола на планете и руководству этими процессами.