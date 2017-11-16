Юлиан Нагельсманн: "Бавария" хочет подписать Вагнера"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн подтвердил информацию о том, что нападающий Сандро Вагнер может перебраться в "Баварию". Трансфер может состояться уже в январе следующего года.

- Мы уже давно знаем, что "Бавария" интересуется Сандро Вагнером, и интересы самого игрока нам хорошо известны, но наш клуб делает объявления по любому игроку только, когда есть что объявить, - цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна. - Я пытаюсь поставить себя на место игрока и проанализировать ситуацию, и обсудить ее с игроком - все знают, что семья Сандро живет в Мюнхене, поэтому нет никакой обиды.